Akmerkez GYO, GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde ödül kazandı

18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl "Şehrini Vicdanla Tamamla" mottosuyla 25-26 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Zirvede "Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan GYO Ödülü"nü Akmerkez GYO layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul sektörü organizasyonlarından biri olan GYODER, 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'ni 25-26 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektörünün gelişimi, depremden etkilenen illerdeki dönüşüm ve yapılaşma, gayrimenkul sektöründeki hedef ve misyonların sektör paydaşlarıyla paylaşıldığı ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı zirvenin teması "Şehrini Vicdanla Tamamla" olarak belirlendi. Bu yıl bu yıl ikinci kez GYODER GYO Komitesi'nin katkılarıyla verilen GYO Ödülleri'ne de ev sahipliği yaptığı zirvede Akmerkez, "Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan GYO Ödülü"ne layık görüldü.

Zirvede ödül alan Akmerkez GYO Genel Müdürü Hakan Tümkaya, "Bugüne kadar Türkiye ve uluslararası platformlarda saygın kuruluşlardan aldığımız ödüller, güçlü, karlı finansal yapımız ve kurumsallığımız, şirketimizin başarılı büyümesindeki sürdürülebilirliği göstermektedir. Bunun yanında, geleceğe yatırım yapma ilkesiyle imza attığımız projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin tam da 100'üncü yılında hep birlikte, ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına Akmerkez GYO olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan GYO Ödülünü kazanması, şirketin karlılık ve yatırımcılarına değer sunma konusundaki başarısının bir yansıması olarak görülüyor.