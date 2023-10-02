Akmercan Şırnak-Hakkari Doğalgaz Şirketi Yolları Onarmadan Gidiyor

Doğalgaz hattını çeken Akmercan şirketi kazdığı yolları onarmadan gidiyor

Yolların onarılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi

ŞIRNAK - Akmercan Şırnak- Hakkari Doğalgaz firması Şırnak'ta gaz hattını çekmeye devam ederken, hattın çekildiği cadde ve sokaklarda yolların onarılmadan bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

2018 yılında yapılan doğalgaz ihalesi kazanan Akmercan Şırnak-Hakkari Doğalgaz şirketi, 2019 yılından bu yana Şırnak'ta gaz hattı çalışmalarına devam ediyor. Ancak firma Şırnak'ta yaptığı çalışmalarda yolları onarmadığı için tepki alıyor. Şırnak Belediyesi tarafından ana artellerde yapılan alt yapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından, asfaltı bitirilen yerlerde yeniden kazılar yaparak belediyenin çalışmalarına adeta gölge düşürülüyor. Özellikle ara sokaklarda doğalgaz hattı döşemelerinin ardından kazı yapılan alanlarda kazılan alanları doldurmaması ve yama çalışmaları yapmamaları vatandaşlardan büyük tepki alıyor.

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi Gühüzok Sokakta Akmercan Şırnak-Hakkari Doğalgaz firması tarafından yapılan çalışmaların ardından kazı yapılan alanlarda yama çalışması yapmaması mahallelinin tepkisine neden oldu. İHA'ya mahalleli adına konuşan Hatice Şan, yolda bulunan çukurlardan dolayı çıkan toz yüzünden çevrede ikamet edenlerin sürekli olarak hastaneye gittiklerini söyledi. Şan, "Firma bize daha rahat bir hayat sözü verip gelmişti. Doğalgaz işini bitirdikten sonra yol çalışmasını tamamen bitirmişler. Tüm çukurlar bomboş ve her geçen arabadan toz kalkıyor. Evlerimize hapis olmuş durumdayız. Pencerelerimizi açamaz olduk. Sürekli birimiz hastanedeyiz çıkan tozdan dolayı. Yol çalışmasının bir an önce bitirilmesini istiyoruz" dedi.