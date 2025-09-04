AKLease, FMO ile 40 Milyon Avro Kredi Anlaşması Yaptı

AKLease, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile yaptığı yeni anlaşma dolayısıyla 5 yıl vadeli, 40 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKLease, FMO ile yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Toplam 40 milyon avro tutarındaki ve 5 yıl vadeli bu kaynak, enerji verimliliği, güneş ve rüzgar enerjisi uygulamaları gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurdukları işbirliklerinin, fonlama kabiliyetlerini artırırken ülkedeki şirketlerin yatırımlarını daha güvenli ve öngörülebilir şekilde yönetmesine de imkan tanıdığını belirtti.

Sağladıkları kaynakla, müşterilerinin yenilenebilir enerji projelerine uzun vadeli finansman sağlarken, sektörlerinde ve ülkede sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına da destek olduklarını kaydeden Okyay, "Bugün attığımız her adımın hem ekonomik değer hem de çevresel etki açısından uzun soluklu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

FMO Finansal Kurumlar Direktörü Juan Jose Dada Ortiz de AKLease ile uzun soluklu işbirliklerini 40 milyon avro değerinde yeşil kredi aracılığıyla sürdürmekten gurur duyduklarını aktardı.

Bu desteğin, AKLease'in 2030'a kadar tamamen sürdürülebilirlik temalı "leasing"e geçiş yönündeki cesur hedefini güçlendirdiğine değinen Ortiz, "Yatırımımız, kapsayıcı ve yeşil büyümeyi teşvik etme misyonumuzla uyumlu olduğu gibi AKLease'in yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çözümlerine ülke genelinde erişimi genişletmesine de imkan tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.