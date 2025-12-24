Haberler

Akiş GYO, sürdürülebilirlik alanında güçlü performansını korudu

Akiş GYO, sürdürülebilirlik alanında güçlü performansını korudu
Sustainable Fitch, Akiş GYO'nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2'nci seviyede teyit ederken, kurumsal puanını 70'ten 73'e yükseltti. Şirket, sürdürülebilirlik uygulamalarındaki devamlılık ve çevresel performansını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sustainable Fitch, Akiş GYO'nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2'nci seviyede teyit ederken, kurumsal puanını ise 70'ten 73'e çıkardı.

Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Sustainable Fitch, Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO'nun kurumsal sürdürülebilirlik notunu en yüksek 2'nci seviyede teyit etti. Kuruluş, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik performansını yansıtan kurumsal puanını da 70'ten 73'e çıkardığını açıkladı.

İstikrarlı çevre performansını BREEAM sertifikalarıyla güçlendiriyor

Yapılan açıklamaya göre, şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarının sürekliliğini destekleyen en önemli unsurlar arasında, amiral gemisi projeleri olan Akasya ve Akbatı'nın prestijli BREEAM In-Use "Excellent" sertifikalarını başarılı bir şekilde koruması yer alıyor. Şirket, çevresel performans alanında sergilediği yüksek şeffaflık yaklaşımı ile Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının yanı sıra Kapsam 3 emisyon kategorilerini ve enerji, su ile atık verilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Ayrıca, uzun vadeli karbon nötrlüğü hedefi doğrultusunda, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarına yönelik yıllık ve ölçülebilir azaltım hedefleri belirleyen şirketin toplam emisyonlarında kaydettiği iyileşme, çevresel sürdürülebilirlik taahhüdündeki kararlı ilerlemesini gösterdi.

Kapsayıcılık ve eşitlik uygulamaları öne çıktı

Açıklamaya göre, sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında ise, Akiş GYO uluslararası insan hakları ve çalışma standartlarıyla uyumlu bir çerçevede faaliyetlerini sürdürürken, kapsayıcılık ve eşitlik konularında yükselen bir grafik çiziyor. Öte yandan; Akasya bünyesinde faaliyet gösteren ve çocukların eğlenirken öğrenmesini destekleyen KidZania İstanbul ise, toplumsal kapsayıcılığa yönelik sağladığı katkılarla olumlu sosyal etki oluşturan uygulamalar arasında öne çıkıyor. Yönetişim alanında da şirketin, iş etiği kurallarıyla uyumlu, güçlü ve şeffaf kurumsal yönetişim yapısı önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
