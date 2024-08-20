Akın İpek'e ait şirketlerin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı

12 şirketin hisseleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Varlık Fonu'na aktarıldı.

12 ŞİRKETİN HİSSESİ VARLIK FONUNA AKTARILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı. Söz konusu şirketlerin, İngiltere'de yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olduğu görüldü.

Hisselerine el konulan şirketler şu şekilde:

AKIN İPEK

Fetullahçı Terör Örgütü "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da yaşıyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.