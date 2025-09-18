Haberler

Akhisar'da Yeni Endüstri Bölgesi Kuruluyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 36,66 hektarlık alan, Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yaklaşık 36,66 hektarlık alanın "Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi" olması uygun bulundu.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
