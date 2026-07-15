Akhisar'da tarlalara yakın takip

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates, biber ve pamuk ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrollerini sürdürdü. Üreticilere bitki besleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda da yerinde bilgilendirme yapıldı.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede üretimin yoğun olarak yapıldığı domates, biber ve pamuk ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik sürdürülen saha çalışmaları kapsamında arazileri tek tek inceleyen teknik ekipler, bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlı unsurları yerinde kontrol etti.

Denetimlerin ardından üreticilerle bir araya gelen ekipler, bitki besleme uygulamaları, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. Üreticilerin sorularını da yanıtlayan teknik personeller, doğru tarımsal uygulamaların önemine dikkat çekerek, muhtemel hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesinin ürün kayıplarını önlemede büyük rol oynadığını belirtti.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin daha kaliteli ve verimli ürün elde edebilmesi amacıyla tarla kontrolleri ile bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı