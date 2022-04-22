Akhisar Belediye Kadın Voleybol Takımı transfere hızlı başladı - Haberler

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Akhisar Belediye Kadın Voleybol Takımı transfere hızlı başladı

Bültenler - Ekonomi
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Akhisar Belediye Kadın Voleybol Takımı transfere hızlı başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar İkinci Liginde mücadele veren Akhisar Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Geçen yıl ilk kez çıktığı Kadınlar 2.Ligi 9.Grubundan mücadele veren Akhisar Belediyespor 14 maçta 4 galibiyet alarak 6.sırada yer almıştı. Akhisar Belediyespor Başkanı Ekrem Kayserili ile bir araya gelen 6 oyuncu ile imzalar atıldı.

İlk olarak geçen yıl kadroda olan kaptan Sevinç Özgüler ve libero oyuncusu Sinem Kocaman ile yeni sezonda da devam kararı alındı. Yeni oyuncular Smaçör Ebru Karayılan, Libero Ebru Semerci, Orta oyuncu Ezgi Sert ve Pasör Kübra Hacıoğlu ile gelecek yıl için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bültenler / Ekonomi

Akhisar Belediyespor, Ekonomi, Güncel, Haberler

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