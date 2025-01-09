Akfen İnşaat, Hatay'da 3 Acil Durum Hastanesini Hızla Tamamladı

Akfen İnşaat, Hatay'ın Altınözü, Payas ve Erzin ilçelerinde depremde ağır hasar gören 3 acil durum hastanesini 1 yıldan kısa sürede tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen ve her biri 50 yatak kapasiteli olan bu hastanelerin, bölgedeki acil sağlık hizmeti ihtiyacını karşılaması planlandı.

Toplamda 150 yatak kapasitesine sahip hastaneler, bölgedeki sağlık altyapısının hızlı bir şekilde güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla inşa edildi. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde temel sağlık hizmetlerine erişim süresini kısaltmayı hedefleyen bu hastaneler, acil müdahale ve tedavi süreçlerinde kapasiteyi artırarak bölge halkına güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunacak.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda kritik bir ihtiyaca yanıt verecek hastaneler, uzun vadede Hatay'ın sağlık altyapısının sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.