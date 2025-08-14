Akenerji, Yılın İlk Yarısında 592 Milyon Lira FAVÖK Elde Etti

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, yılın ilk yarısında 592 milyon lira Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık (FAVÖK) elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket elektrik piyasasında fiyat baskısının devam ettiği ilk 6 ayda, santrallerini maksimum verimlilikte işletip maliyet optimizasyonu yaparak nakit yaratma gücünü muhafaza etti ve 9,6 milyar lira satış geliri sağladı.

Akenerji, yılın ilk yarısında 592 milyon lira FAVÖK elde ederken, bu dönemde şirketin net zararı ise 537 milyon lira olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Mali İşler Genel Müdürü (CFO) Özge Özen Aksoy, elektrik piyasasında uzun süredir devam eden fiyat baskısının kar marjlarını daralttığını belirterek,"Bununla beraber geçtiğimiz yıla kıyasla daha kurak bir kış ve ilkbahar yaşadık. Bu da hidroelektrik santrallerinin üretimini sınırladı. Enerji sektöründeki tüm şirketleri etkileyen bu zorlu koşullara rağmen kaynak bakımından çeşitlendirilmiş üretim portföyümüzü optimum verimlilikte kullanarak nakit akışımızı ve finansal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan FAVÖK'ümüzü istikrarlı bir seviyede tutmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım da elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulamasının karlılık üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, şu ifadeleri kaydetti:

"Geçtiğimiz nisan ayı itibarıyla doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zamma karşın, tavan fiyatın yalnızca yüzde 13,3 artırılarak megavatsaat başına 3 bin 400 lira seviyesine getirilmesi doğal gaz santrallerinin karlılığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna karşın kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'mizi, portföyümüzdeki yedi hidroelektrik santrali ve bir rüzgar santrali ile birlikte maksimum verimlilikte çalıştırarak yılın ilk ayında toplam elektrik üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artırdık. Böylece nakit akışımızı sürdürülebilir bir seviyede tutmayı başardık ve FAVÖK yarattık. Yılın ikinci yarısında da verimliliği ön planda tutarak ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğiz."