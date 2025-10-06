Akenerji'ye Yeni Genel Müdür Yardımcısı Atandı

AKENERJİ'de üretimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine 6 Ekim itibarıyla Harun Taş atandı.

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji'nin üretimden sorumlu yeni genel müdür yardımcısı, enerji sektöründe 20 yılı aşkın iş deneyimi olan Harun Taş oldu. Taş, Akenerji'nin toplam bin 224 megawatt kurulu kapasiteye sahip dokuz enerji santralinin ve iş sağlığı-güvenliği birimlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Harun Taş, kariyerine Norsis Electric-Electro-Mechanic bünyesinde elektrik tesislerinin projelendirilmesi ve kurulum hizmetleri alanında başladı. Ardından Enerjisa ve Statkraft şirketlerinde işletme müdürlüğü görevlerini üstlendi. Taş, 2017 yılından bu yana Sanko Enerji'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.