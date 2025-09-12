Akdeniz Chemson, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile Gümüş Ödül Kazandı

Oyak çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile ödüle layık görüldü.

Akdeniz Chemson'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket eden şirket, tüm faaliyetlerini "sürdürülebilirlik" ilkesi doğrultusunda yürütüyor.

Bu kapsamda şirket 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile 28 ülkeden 1375 başvurunun yapıldığı ARC Ödülleri'nin "Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık Raporu" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını durmaksızın değerlendiren Akdeniz Chemson, OYAK'ın Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst yönetimin yanı sıra çalışanlarının da katılımıyla yürüten şirket, tüm faaliyetlerinde çalışanların, müşterilerin, son kullanıcıların ve toplumun sağlığını göz önünde bulunduruyor.

Daha az kaynak tüketerek daha fazla değer yaratmayı hedefleyen şirket, emisyon ve atıklarını azaltmak ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Raporlama ödüllerinin Oscar'ı olarak tanımlanan Uluslararası ARC Ödülleri, Mercomm tarafından bu yıl 39. kez gerçekleştirildi. ARC Ödülleri, yıllık faaliyet ve performans raporlarında mükemmelliği ödüllendirmenin yanı sıra örnek ve özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.