Akdeniz Chemson, '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 23. sırada yer aldı

PVC stabiliztör üreticisi Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 23'üncü sırada yer aldığını duyurdu. Şirket, çapraz ürün satış portföyünü geliştirmeye devam ederek 110'dan fazla ülkeye hizmet vermektedir.