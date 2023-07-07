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Akdeniz Chemson, '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 23. sırada yer aldı

Akdeniz Chemson, '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 23. sırada yer aldı

Ekonomi Haberleri

PVC stabiliztör üreticisi Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 23'üncü sırada yer aldığını duyurdu. Şirket, çapraz ürün satış portföyünü geliştirmeye devam ederek 110'dan fazla ülkeye hizmet vermektedir.

PVC stabiliztör üreticisi Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 23'üncü sırada yer aldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Akdeniz Ege Ekonomi Haberler

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