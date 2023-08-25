Akdeniz Belediyesi Kadın Emeği Diyarı'nda Ata Tohumu Karakılçık Buğdayı Üretimi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin açtığı Kadın Emeği Diyarı'nda üretim yapan kadınlar, 10 bin yıllık geçmişi olan ata tohumu karakılçık buğdayından elde edilen undan sıkma ve börek yaparak vatandaşlara sunuyor.

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi'nin, kadınların ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla açtığı Kadın Emeği Diyarı'nda üretim yapan kadınlar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce yetiştirilen, 10 bin yıllık geçmişi olan Ata tohumu karakılçık buğdayından elde edilen undan sıkma ve börek yaparak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Akdeniz Belediyesi, yerli ve organik tarımda başlattığı atakla gıda krizinin gündeme geldiği bugünlerde tarihi 10 bin yıla dayanan ata tohumu karakılçık buğdayını yaşatıyor, geleceğe taşıyor. Bu çerçevede, Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesinde 5 dönümlük araziye ekilen ve geçtiğimiz haftalarda hasadı yapılan karakılçık buğdayından elde edilen un, Akdenizli üreten kadınlara hediye edildi.Ürettikleri ürünler ile kent ve ülkeye katma değer sağlayan kooperatiflerin bulunduğu Zeytinlibahçe Caddesi ile Kuvai Milliye Caddesi'nin kesiştiği yerde yer alan Akdeniz Belediyesi Kadın Emeği Diyarı'nda faaliyet gösteren kadınlar, ata tohumundan elde edilen unlar ile sıkma ve börek yaparak vatandaşların beğenisine sundu. (DHA)