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Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda Gırgır Tekneleri Esnafa Can Suğu Oldu

Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda Gırgır Tekneleri Esnafa Can Suğu Oldu
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İstanbul ve Karadeniz illerinden gelen gırgır tekneleri, Akçakoca'da esnafın iş hacmini artırarak bölge ekonomisine canlılık getiriyor. Balıkçı barınağındaki hareketlilik, birçok sektörü olumlu etkiliyor.

İstanbul'dan ve Karadeniz illerinden Akçakoca Balıkçı Barınağı'na gelen büyük balıkçı tekneleri, bölge esnafına hareketlilik kazandırıyor.

Akçakoca'daki esnaf, gırgır teknelerinin gelişinin ardından büyük bir hareketlilik yaşarken, restoranlardan marketlere kadar birçok sektör bu katkıdan faydalanıyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, gırgırların bölge ekonomisine katkısını vurgulayarak, "Her bir gırgırda ortalama 50 personel çalışıyor. Balık indirdikleri zaman, sadece balıkçılar değil, kaptanlar da Akçakoca esnafından binlerce liralık alışveriş yapıyor. Sabahları restoranlarda çorba bile kalmıyor. Akçakoca esnafına büyük destek sağlıyorlar, her türlü ihtiyaçlarını Akçakoca esnafından karşılıyorlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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