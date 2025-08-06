Akbanklı Ailem Akademisi Üç Yaşında: 20 Binden Fazla Katılım

Akbank çalışanlarının ve sevdiklerinin yaşamına değer katmak için kurulan Akbanklı Ailem Akademisi üçüncü yaşını kutluyor. Akademi, bugüne dek 186 etkinlikle 20 binden fazla katılıma ulaştı.

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Akbank'ın çalışanları ve sevdikleri için hayata geçirdiği Akbanklı Ailem Akademisi, üçüncü yılını geride bıraktı. 2022 yılında kurulan akademi, bugüne kadar düzenlediği 186 etkinlikle 20 binden fazla katılıma ulaştı. Her yaş grubuna hitap eden içeriklere sahip akademi, çalışanların iyi olma halini destekleme, yakın çevresiyle birlikte gelişim yolculuğunu paylaşma ve topluluk duygusunu güçlendirme amacını taşıyor.

Akademinin Akbank'ın "Etkile - Yaşa - Keşfet" yaklaşımının güçlü bir yansıması olduğunu söyleyen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şöyle devam etti: "Akbanklı Ailem Akademisi, çalışanlarımızın ve sevdiklerinin gelişimini destekleyen güçlü bir yapı olmanın ötesinde, kurum kültürümüzün insana verdiği değerin de bir göstergesi. Amacımız, iyi olma halini bireyden topluma taşıyan, sürdürülebilir ve çoğaltılabilir bir model oluşturmak. Önümüzdeki dönemde bu etkiyi çok daha geniş bir topluluğa ulaştırmayı hedefliyoruz."

Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, ebeveynlik, çocuk gelişimi, kültür-sanat ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda atölyeler, uzman söyleşileri ve blog içerikleri sunuyor. Akademi'ye, Akbanklıların davetiyle kan bağı aranmaksızın yakın çevresi de katılabiliyor. - İSTANBUL