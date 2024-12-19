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Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu İlk Mezunlarını Verdi

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu İlk Mezunlarını Verdi
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Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yatırıma Hazırlık Programı, başarılı girişimcilerini mezun etti. 4 hafta süren program sonucu 17 girişimden 6'sı yatırım süreçlerine ilerleme hakkı kazandı.

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu iş birliğiyle düzenlenen Arya Yatırıma Hazırlık Programı ilk mezunlarını verdi. Programı başarıyla tamamlayan girişimler arasından jüri değerlendirmesi ile seçilen 6 start-up, yatırım süreçlerine ilerleme hakkı kazandı. Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu, bu iş birliği ile girişimcilik ekosistemine yeni başarı hikayeleri kazandırmayı hedefliyor.

Akbank Girişim Bankacılığı, Arya Kadın Yatırım Platformu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlenen Yatırıma Hazırlık Programı'nın jüri değerlendirme günü ve mezuniyet etkinliğini gerçekleştirdi. 4 hafta süren program sonunda 17 girişim, süreci başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Bu girişimler arasından belirlenen 10 girişim ise jüri karşısında sunum yaptı. Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu liderleri ile birlikte Şirket Ortağım, Galata Business Angels ve EGİAD Melekleri fon yöneticileri ve bireysel melek yatırımcılardan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda 6 girişim, yatırım alma sürecinde ilerlemeye hak kazandı.

Program hakkında konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, "Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için stratejik iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Yeni inisiyatifimiz Akbank Girişim Bankacılığı olarak Arya Kadın Yatırım Platformu ile gerçekleştirdiğimiz Yatırıma Hazırlık Programı, girişimcilerimizi geleceğe hazırlama hedefimizin somut bir örneği. Bu programla girişimcileri çok zengin bir içerik ve mentorluk süreciyle destekliyoruz. Son aşamada gerçekleşen yatırım süreci ile de onları daha büyük hedeflere taşıyoruz. Bugün mezun ettiğimiz girişimcilerin yarının lider girişimlerini, unicorn'larını inşa edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla girişimcinin yenilikçi fikirlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kapsamlı destek ile girişimciler yatırım sürecine hazırlandı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Yatırıma Hazırlık Programı'nda 100'e yakın başvuru arasından seçilen 17 girişim yer aldı. Program, 4 haftalık hibrit bir yapıdan oluşurken, girişimcilere pazar araştırmasından finansal projeksiyona kadar 12 farklı başlıkta eğitim ve mentorluk desteği sunuldu.

Akbank ve Arya Kadın Yatırım Platformu, yatırıma hazırlık programının yanı sıra bir yıllık süreçte girişimcilere yönelik 7 farklı program düzenledi. Toplamda 1000'e yakın başvuru alan bu programlardan 100 girişimci faydalandı. Düzenlenen atölyelere ise 300'den fazla girişimci ve girişimci adayı katıldı. Bu çalışmalardan yararlanan pek çok girişimci; yatırım alma, yurt dışına açılma ve ekiplerini büyütme adımlarını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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