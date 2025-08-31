Akbank'tan KOBİ'lere Yeni Ticari Kredi Borç Transferi Hizmeti

Akbank, KOBİ'lerin tüm kredi ödemelerini Akbank Mobil üzerinden yönetmelerini sağlayan 'Ticari Kredi Borç Transferi' hizmetini devreye aldı. Nakit akışlarını daha verimli yönetmeyi hedefleyen KOBİ'ler; bu hizmetle diğer bankalardaki kredi borçlarını bankaya taşıyarak tek kredi altında birleştirebiliyor.

Akbank, KOBİ'lerin nakit akış yönetimini kolaylaştıran 'Ticari Kredi Borç Transferi' hizmetini hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre bu yenilik, işletmelerin hem Akbank'taki hem de diğer bankalardaki tüm ticari kredi borçlarını Akbank Mobil üzerinden, tek ekrandan kolayca yönetebilmelerini sağlıyor. Ayrıca farklı vadelerde dağılmış borçları ödeme planında birleştirme ve yenileme seçenekleriyle KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırıyor, nakit akışlarını güçlendiriyor. Yeni uygulamayla birlikte KOBİ'ler, mevcut ticari kredi borçlarını 36 aya varan vade, 3 aya kadar ödemesiz dönem veya haftalık taksit gibi çeşitli ödeme seçenekleriyle yeniden planlayabiliyor. Üstelik tüm işlemler mobil kanallardan gerçekleştirilebiliyor.

Gerçek kişi ticari işletmeler, kendilerine tanımlanan ön onaylı limitler üzerinden ticari kredi borç transferi hizmetinden yararlanabiliyor. Diğer bankalardaki kredilerin görüntülenmesi ve yönetimi ise KOBİ'lerin onayıyla birlikte açık bankacılık altyapısı üzerinden sağlanıyor.

Sektörde öncü olan bu çözümle KOBİ'lere sundukları değeri zenginleştirmeye odaklandıklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, "KOBİ'ler zaman kazandıran ve nakit akışlarını iyileştiren, akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Çok sayıda bankayla çalışan, vadeleri dağınık kredileri olan bir işletme için bu borçlar ciddi bir operasyonel ve finansal yük oluşturuyor. Biz bu yükü hafifletiyor; Ticari Kredi Borç Transferi hizmetimizle KOBİ'lere, farklı bankalardaki kredi yükümlülüklerini tek noktadan yönetme, yeniden planlama ve sadeleştirme imkanı sunuyoruz. Böylece KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran yepyeni bir standart oluşturuyoruz. Banka olarak, bankacılık deneyimimizi ve dijital yetkinliklerimizi, işletmelerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilmesi için yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

KOBİ'lerin nakit akışı yönetimine güç katıyor

KOBİ'lerin finansal kaynaklarının yönetiminde karşılaştığı temel sorunlardan biri, birden çok bankadan alınan kredilerin farklı vadelerde ve koşullarda ödeme takvimlerine sahip olması. Bu durum hem tahsilat ve ödeme dengesini bozabiliyor hem de gecikme riskini artırabiliyor.

Akbank'ın yeni hizmeti, dağınık borç yapısını merkezi bir çatı altında toplayarak, işletmelere zaman kazandırıyor ve ödeme planlarının daha sürdürülebilir şekilde organize edilmesine katkı sunuyor. Banka, bu alanda yeniliklere imza atmayı sürdürecek. - İSTANBUL