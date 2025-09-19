Akbank'tan Dijital Entegrasyon ile Hızlı Kredi Değerlendirme Dönemi

Akbank, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile gerçekleştirdiği dijital entegrasyon sayesinde tüzel müşterilerinin mali verilerini elektronik ortamda temin etmeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu entegrasyonla tüzel müşteriler kredi değerlendirme süreçlerini çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yenilik, belge trafiğini azaltarak işlemleri daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyor.

GİB ile kurulan internet hizmeti aracılığıyla kullanıcıların bilanço ve gelir tabloları Akbank sistemine anında aktarılabiliyor. Böylece hem belgelerin fiziksel olarak temin edilmesi gerekliliği ortadan kalkıyor hem de değerlendirme süreçlerinde hız ve esneklik kazanılıyor.

Zenginleşen veri tabanı sayesinde kredi değerlendirme süreçlerinin etkinliği artarken, daha sürdürülebilir ve verimli bir yapı oluşturuluyor. Akbank, sunduğu bu yeni hizmetle hem mevcut hem de yeni tüzel müşterilerine kredi ve finansal işlemlerde yeni nesil bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, banka olarak teknolojiyi kullanıcıların büyüme yolculuklarına güç katan bir kaldıraç olarak gördüklerini belirtti.

Bektaş, "KOBİ'lerin rekabet güçlerini artıran ve işlerini geleceğe taşımalarına yardım eden çözümler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, müşterilerimizi belge trafiğinin yarattığı zaman kaybından koruyor ve kredi süreçlerini çok daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiriyor. İş birliği odaklı yaklaşımımız ve yenilikçi çözümlerimizle ekonomiye kalıcı değerler kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.