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Akbank, Sürdürülebilir Finansman Elçileri Programı ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor

Akbank, Sürdürülebilir Finansman Elçileri Programı ile Yeşil Dönüşümü Hızlandırıyor
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Akbank, 2030 yılına kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman hedefi ile 'Sürdürülebilir Finansman Elçileri Programı'nı başlatarak Türkiye genelinde yeşil dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. İlk elçiler, sürdürülebilir finansman alanında eğitim alarak yerel ihtiyaçlara çözümler sunmaya başlayacak.

Akbank, 'Sürdürülebilir Finansman Elçileri Programı' ile sürdürülebilirlik çalışmalarına ivme kazandırıyor. Program, bankanın 2030 yılı 800 milyar TL sürdürülebilir finansman ve 2050 Net Sıfır Bankacılık hedefleri doğrultusunda, Türkiye genelinde yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Akbank, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklemek ve güçlendirmek için her bir bölge müdürlüğünden seçilen Akbanklıları 'Sürdürülebilir Finansman Elçisi' olarak görevlendirdi. Bu yenilikçi program bankanın 2030 yılına kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefi ve 2050 yılına dek Net Sıfır Banka olma taahhüdüne önemli bir katkı sunacak. Böylece banka, öncülük ettiği sürdürülebilir finansman alanında müşterilerine, ekosistem paydaşlarına ve çevreye kattığı değeri zenginleştirecek.

Hedeflerinin öncü bir proje ile sürdürülebilir dönüşüme güç katmak olduğunu belirten Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, "Sürdürülebilir Finansman Elçileri programı ile her bir Akbanklının yeşil dönüşümü hızlandırmada aktif bir rol oynamasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımızı sürdürülebilir finansman alanında geliştirmek; birbirinden öğrenme kültürümüzün de desteği ile her bir Akbanklının anlamlı bir etki oluşturmasına olanak sağlayacak. İlk elçilerimizi kutluyor, bu yolculukta kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Sürdürülebilir finansman elçileri, yeşil finansmanı yaygınlaştıracak

Yapılan açıklamaya göre banka, sunduğu sürdürülebilir finansman ürünleri ve stratejik partnerlikleri ile yeşil dönüşümün öncülerinden biri olmaya devam ediyor. Bankanın bu çalışmalarını yaygınlaştırmak üzere, bankanın 19 bölge müdürlüğünden seçilen 19 Sürdürülebilir Finansman Elçisi, düzenlenen ilk eğitimle görevlerine başladı. Bu elçiler, müşterilerin yerel ve dönemsel ihtiyaçlarına hızlı ve etkin sürdürülebilir finansman çözümlerinin sunulmasında rol alırken, aynı zamanda iklim finansmanı farkındalığını artıracak önemli sorumluluklar üstlenecek.

Elçiler, görev aldıkları bölgelerde yeşil finans alanında farkındalık oluşturacak, bölgesel iş birliklerini destekleyecek ve sürdürülebilir projelere yönelik finansman süreçlerini kolaylaştıracaklar. KOBİ ve ticari işletmelerde bilgi birikimini artırmaya ve farkındalık oluşturmaya, böylece şirketlerin sürdürülebilirlik sürecine daha aktif katılımlarını sağlamaya hizmet edecekler. Bu programla banka, yerel düzeyde yeşil dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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