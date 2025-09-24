Akbank Sanat'tan Contemporary Istanbul'da Özel Sergi: "Uzun Hikayenin Yarısı"

Akbank Sanat, Contemporary Istanbul'un 20'nci edisyonunda "Uzun Hikayenin Yarısı" sergisinin kapısını sanatsevere açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 28 Eylül'e kadar devam edecek olan serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman üstlendi. Akbank ana partnerliğinde gerçekleştirilen sergide, 20'nci yüzyılın önemli sanatçılarından Jannis Kounellin'in 16 yapıtı ilk kez bir arada sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Öncüsü olduğu Arte Povera akımında daima yoksulluk temasını işleyen, fakat yoksulluğu hiçbir zaman yoksunluk olarak görmeyen Kounellis'in izlediği oyunlardan ürettiği resimler, insanın evrensel trajiğini tiyatro sahnesinin dramatik yapısı içinde arıyor.

Resimler mitolojiyi insanlığın ayrılmaz parçası olarak ele alırken, her öykünün yarım kaldığını, diğer yarısını da maske ve sahnenin tamamlayacağını belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, sanatın toplumları dönüştüren ve geleceğe ilham veren en güçlü alanlardan biri olduğunu ve Akbank olarak bu gücü desteklemeyi, ülkenin kültürel gelişimine ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Contemporary Istanbul'a 20 yıldır ana partner olarak eşlik ettiklerini aktaran Alakoç, şunları kaydetti:

"Fuarda yer alan Akbank Sanat standımızda bu yıl yine özel sergiye ev sahipliği yapıyoruz. 20'nci yüzyılın en önemli sanat akımlarından Arte Povera'nın en önemli isimlerinden biri olan Jannis Kounellis'in 16 yapıtını dünyada ilk kez bir arada sergiliyoruz. Diğer taraftan yine bu yıl ilk kez güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerden 250 öğrenciyi fuarda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Onlara özel, rehber eşliğinde organize ettiğimiz turlarla, fuarı profesyonel bir gözle deneyimlemelerini sağlıyoruz. Akbank olarak 50 yılı aşkın süredir olduğu gibi sanatın farklı disiplinlerini desteklemeye ve genç sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz."