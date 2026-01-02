Akbank Sanat ocak ayında çocukları ve sanatseverleri bekliyor

Akbank Sanat, "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altında ocak ayında düzenleyeceği etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, seminerlerden atölyelere, tiyatrodan söyleşilere kadar farklı ilgi alanlarına hitap eden program, her yaştan katılımcıyı ağırlamayı hedefliyor.

Çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında 4 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) "Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi" ve "Bu Bizim Soframız" atölyeleri düzenlenecek. 17 Ocak'ta Bursa Pancar Deposu'nda "Uzakta Ne Var?" ve "Hale Asaf'tan İlhamla Bursa Manzaraları" atölyeleri de çocuklarla buluşacak.

İBB Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde 17 ve 31 Ocak'ta sahnelenecek "Ne Olacağım Ben?" müzikali, 5 yaş ve üzeri çocuklara ilham verici bir tiyatro deneyimi sunacak. 25 Ocak'ta SSM'de gerçekleştirilecek "Ailece İleri Dönüşüm" başlıklı heykel ve mozaik atölyeleri ise ebeveyn ve çocukların birlikte üretim yapmasına olanak tanıyacak.

Sanatseverler için seminerler düzenlenecek

Ocak ayı boyunca çevrim içi ve yüz yüze seminerler de sanatseverleri bekliyor. "Çağdaş Sanat ve Küratörlük Seminer Programı" kapsamında 8, 12, 15, 22 ve 29 Ocak tarihlerinde Zoom üzerinden düzenlenecek oturumlarda küratörlük yöntemleri, sanat piyasası ve stratejik planlama konuları ele alınacak.

Felsefe seminerleri dizisinde 25 Ocak'ta SSM'de "Yapay Zeka ve Yaratıcılık İmkanı" tartışılırken, 14 Ocak'ta Minoa Pera'da "Haz ve Acının Sınırında: Dopamin" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. 20 Ocak'ta Frankeştayn Kitabevi'nde düzenlenecek "Üretim Üzerine Düşündüren Kitaplar Kulübü"nde ise R. F. Kuang'ın "Sarı Yüz" romanı üzerinden edebiyat dünyasının dinamikleri masaya yatırılacak.

Öğrenme programları kapsamında 5-8 Ocak'ta Zoom üzerinden öğretmenlere yönelik "Sanat ve Çocuklar Üzerine Farklı bir Bakış" eğitimi, 19-22 Ocak'ta ise "Güncel Sanat ve Ekolojik Denemeler" atölyesi düzenlenecek. Ayrıca 11 Ocak'ta Basımhane İstanbul'da başlayacak "ALFABE Deneysel Fotoğraf Atölyesi" ile katılımcılar alternatif baskı tekniklerini deneyimleme fırsatı bulacak.