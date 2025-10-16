Akbank'ın 'Güzel Yarınlar Hareketi' İki Yılda 22 Bin Gence Ulaştı

Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği Güzel Yarınlar Hareketi ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde iki yılda 1421 etkinlik düzenlenirken, 22 bin 456 gence ulaşıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından gençlerin eğitim yolculuklarında onları yalnız bırakmamak, geleceğin mesleklerine hazırlanmalarına katkı sağlamak ve psikososyal açıdan güçlenmelerini desteklemek amacıyla başlatılan proje, hedefine ulaştı.

Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında depremin ardından eğitime erişimde zorluk yaşayan gençlere güvenli alanlar sunulmanın yanı sıra Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da gezici destek merkezi aracılığıyla gençlerle buluşuldu.

Gençler, destek merkezinde eğitim, sanat ve teknoloji yolculuklarına katkı sağlayan atölyelere ve etkinliklere katıldı. İki yıl boyunca düzenlenen 1421 etkinlikle, 22 bin 456 gence ulaşıldı.

Proje sayesinde teknolojik yetkinlikler kazanan gençler, sanatın iyileştirici gücünden de faydalandı. Akbank Gençlik Akademisi kapsamında yapay zeka, girişimcilik, inovasyon ve siber güvenlik seminerleri, Akbank Sanat işbirliğiyle ise fotoğraf, stop-motion animasyon ve kısa film atölyeleri gerçekleştirildi.

Gençlerin ürettiği filmlerden bazıları, Akbank Kısa Film Festivali programına dahil edildi. Akbank İnsan ve Kültür ekibi tarafından gençlere CV hazırlama ve kariyer gelişimi üzerine seminerler de verildi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, küçük yaş gruplarına robotik kodlama, fen etkinlikleri, çevre bilinci ve kutu oyunları gibi atölyeler sundu. İletişim ve akran zorbalığına yönelik eğitimlerle gençlerin sosyal becerilerinin güçlenmesine de destek sağlandı.

"Gençlerin eğitim, sanat ve teknolojiyle buluşmasına vesile olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Güzel Yarınlar Hareketi ile deprem sonrası gençlerin yanında olmanın yanı sıra onların geleceği yeniden inşa etme yolculuğuna destek olduklarını aktardı.

İki yıl boyunca 20 bini aşkın gencin eğitim, sanat ve teknolojiyle buluşmasına vesile olduklarını belirten Alakoç, "Gözlerindeki umut, yarını şekillendirecek en güçlü yatırımın, gençlerimizin potansiyeline yaptığımız yatırım olduğunu çok net gösteriyor. Güzel Yarınlar Hareketi de bunun en somut ifadesi oldu. Akbank olarak gençlerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş da depremin hemen ardından gençlerle afet bölgesinde omuz omuza çalıştıklarına değindi.

Güzel Yarınlar Hareketi ile çocuklar ve gençler için eğitim ve bilim odaklı atölyelerden kişisel gelişim ve sosyal beceri eğitimlerine uzanan kapsamlı bir program sunduklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Afetten etkilenen gençlerin güvenli alanlarda bir araya gelerek yeniden umutla geleceğe bakmalarına katkıda bulunmak, bizim için çok değerliydi. İki yıl boyunca 20 binden fazla gence ulaşmak, onların dayanışma ve üretim gücünü görünür kılmak en büyük mutluluğumuz oldu. Gençlerle dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz."

Karataş, proje süresince gençlerin sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmadığına, güven, dayanışma ve geleceğe dair umut duygusunu da pekiştirdiğine işaret etti.

Proje kapsamında gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını paylaşan Karataş, "Gençlerin yüzde 97'si gezici destek merkezinden mutlu ayrıldı. Yüzde 88'i ise etkinliklerin deprem sonrası iyileşme süreçlerine doğrudan katkı sunduğunu aktardı. Katılımcılar, gezici destek merkezini 'yararlı, güvenli, samimi, dayanışma içinde, eğitici ve eğlenceli' kelimeleriyle tanımladı." değerlendirmesini yaptı.