Akbank'ın "AI for Good Türkiye" programını kazanan girişim açıklandı

Akbank'ın inovasyon merkezi Akbank LAB ile Birleşmiş Milletler'in telekomünikasyon ajansı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) işbirliğiyle 2. kez düzenlenen "AI for Good Innovation Factory Türkiye" programını "RareSum" girişimi kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank LAB'in yerel partnerliğinde, ReFi Türkiye çatısı altında hayata geçirilen programda, 47 girişim arasından finale kalan 5 girişim jüri karşısına çıktı.

Programın jürisinde Akbank LAB İnovasyon Merkezi Müdürü Osman Emre Geredeli, Parton Big Data Kurucusu ve Türkiye Yapay Zeka Platformu Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır, Founder One Genel Partneri Ali Şahin, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi, AU INOVA Araştırma Merkezi ve INOVA NeuroLab Direktörü Prof. Dr. Dicle Yurdakul ile Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk bulundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, nadir hastalıklar alanında sağlık profesyonellerine yapay zeka destekli araştırma ve karar destek çözümleri sunan RareSum birinci seçildi.

RareSum, 7-10 Temmuz'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "AI for Good Global" zirvesinde Türkiye'yi temsil edecek. Girişim, büyük finalde 20 bin dolar ödül için yarışacak.

Program kapsamında bu yıl girişimlerin, yapay zekayı sağlık, tarım ve su yönetimi gibi insan hayatına doğrudan temas eden alanlarda çözüm üretmek amacıyla kullanma kabiliyetleri değerlendirildi.

Finale kalan diğer girişimler arasında su yönetimi platformu Blueit, konuşma ve dil terapisi süreçlerini yapay zeka ile destekleyen Diltigo, veri odaklı hassas tarım çözümleri sunan FarmLabs ile uzaktan algılama ve yapay zeka alanlarında teknolojiler geliştiren Smart City & Partners yer aldı.

Toplumsal fayda için kullanımına yönelik içerik ve projeler destekleniyor

"AI for Good Innovation Factory Türkiye Spotlight" sunum gününde finalistler, 5'er dakikalık sunumlarının ardından jüri üyelerinin sorularını yanıtladı ve puanlama sonucunda değerlendirildi.

Birincilik elde eden RareSum, Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen uzman isimlerden mentörlük desteği, hızlandırma programı kapsamında deneyim paylaşımı ve işbirliği ağına erişim ile "AI for Good Innovation Factory" büyük finalinde yarışma hakkı kazandı.

ITU tarafından yürütülen "AI for Good Innovation Factory", küresel sorunlara çözüm sunan yapay zeka tabanlı girişimlerin büyümesini ve ölçeklenmesini destekleyen hızlandırma ve sunum platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Teknoloji, finans ve etki alanlarının kesişiminde çalışmalar yürüten ReFi Türkiye programı, blokzincir teknolojisine odaklanarak 2024'ten bu yana yapay zekanın toplumsal fayda için kullanımına yönelik içerik ve projeler de geliştiriyor.