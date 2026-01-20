Haberler

"Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'nın 44. edisyonuna başvurular 24 Mart'a kadar devam edecek. Bu yılki tema, 'EŞİK Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması' olarak belirlendi.

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'nın 44. edisyonu için 24 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genç sanatçılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "EŞİK Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması" temasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma, büyük dil modelleri, yapay zeka ve kolektif bilgi ağlarının belirlediği yeni çağda, bilinç, yaratıcılık ve insan deneyimi kavramlarını odağına alıyor.

Bu kapsamda sanatçılar, hızla dönüşen bilgi, teknoloji ve üretim biçimleri karşısında anlamın nasıl kurulduğunu ve dönüştüğünü kendi pratikleri üzerinden araştırmaya davet ediliyor.

Tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olan yarışmaya başvurular 24 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmanın seçici kurulunda, Elgiz Müzesi Kurucusu Can Elgiz, Elgiz Müzesi Kurucu Aile Üyesi Ayda Elgiz Güreli, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, mimar ve sergi tasarımcısı Zeynep Burçoğlu, bağımsız küratörler Melih Görgün ile Billur Tansel ve sanatçı Koray Tokdemir yer alıyor.

Küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir'in üstlendiği sergi kapsamında seçilen eserler, 14 Mayıs-31 Temmuz döneminde Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü