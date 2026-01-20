"Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular başladı

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması'nın 44. edisyonu için 24 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genç sanatçılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "EŞİK Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması" temasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışma, büyük dil modelleri, yapay zeka ve kolektif bilgi ağlarının belirlediği yeni çağda, bilinç, yaratıcılık ve insan deneyimi kavramlarını odağına alıyor.

Bu kapsamda sanatçılar, hızla dönüşen bilgi, teknoloji ve üretim biçimleri karşısında anlamın nasıl kurulduğunu ve dönüştüğünü kendi pratikleri üzerinden araştırmaya davet ediliyor.

Tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olan yarışmaya başvurular 24 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmanın seçici kurulunda, Elgiz Müzesi Kurucusu Can Elgiz, Elgiz Müzesi Kurucu Aile Üyesi Ayda Elgiz Güreli, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, mimar ve sergi tasarımcısı Zeynep Burçoğlu, bağımsız küratörler Melih Görgün ile Billur Tansel ve sanatçı Koray Tokdemir yer alıyor.

Küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir'in üstlendiği sergi kapsamında seçilen eserler, 14 Mayıs-31 Temmuz döneminde Elgiz Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.