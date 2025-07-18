Akbank, Euromoney Ödüllerinde 4 Kategoride Ödül Aldı

Akbank, Euromoney tarafından düzenlenen "Mükemmellik Ödülleri 2025" kapsamında 4 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansal sektörlere yönelik analizler ve araştırmalar yayımlayan Londra merkezli araştırma kuruluşu Euromoney, her yıl dünya genelinde bankacılık ve finans alanındaki en başarılı kurumları "Mükemmellik Ödülleri" ile onurlandırıyor.

Bu yılki ödüllerde müşteri deneyiminde "Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilen Akbank, aynı zamanda "Net Sıfıra Geçiş Stratejisi"nde de her iki bölgede en iyi banka unvanına layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirliği kurum kültürünün temel taşı olarak benimsediğini belirtti.

Gür, "Müşterilerimize en iyi deneyimi sunarken, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede sorumluluk alan ve toplumsal fayda sağlayan bir banka olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Euromoney gibi itibarlı bir kuruluşun hem Türkiye'de hem de Orta ve Doğu Avrupa'da bu alanlarda bizi lider seçmesi, bu stratejik yaklaşımımızın uluslararası düzeyde takdir gördüğünü gösteriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Dijitaldeki müşteri trafiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyelerinde"

Gür, Akbank'ın müşteri odaklı bütüncül bir dijital dönüşüm süreci yönetildiğini belirterek, müşteri deneyiminde hem Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde hem de Türkiye'de de "En İyi Banka" unvanına layık görülmenin, müşteriyi merkeze alan yenilikçi uygulamaların bir sonucu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada kolaylık, erişilebilirlik ve mükemmeliyeti hedefliyor, inovatif hizmetleri Türk bankacılık sektörüyle buluşturuyoruz. Proaktif Asistan senaryolarımızla Akbank Mobil üzerinden müşterilerimize özel teklifler öneriyor, Türkiye'nin en kapsamlı müşteri ödüllendirme hizmeti 'Mobilin Akbanklısı' ile bankacılık faydalarının ötesinde, günlük yaşam fırsatları sunuyoruz. Dijitaldeki yetkinliklerimizle birlikte bugün dijital aktif penetrasyonumuz yüzde 85'in üzerinde. Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu sayıyı her gün yukarıya taşımak için global düzeyde de gözlerin çevrildiği yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz."

Akbank'ın 2024'te oluşturduğu "Net Sıfır Stratejisi" kapsamında iklim riski azaltımı ve karbonsuzlaşmayı destekleyen finansman çözümleri geliştirdiğini ifade eden Gür, "Sürdürülebilir Finansman Ekosistemimizle müşterilerimizin düşük karbonlu faaliyetlere geçişini destekleyen ürün, hizmet ve işbirlikleri sunuyor, yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Karbon yoğun sektörlerdeki müşterilerimizin Net Sıfır karbon hedeflerini ve stratejilerini yakından takip ediyor, farklı ihtiyaçlarına uygun finansman modelleri ve özel çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.