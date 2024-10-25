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Akbank, 750 Milyon Dolar ile Sendikasyon Piyasasını Yeniden Açtı

Akbank, 750 Milyon Dolar ile Sendikasyon Piyasasını Yeniden Açtı
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Akbank, 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını yeniden açarak Türk ekonomisine 750 milyon dolar destek sağladı. İşleme 21 ülkeden 46 banka katıldı ve yüksek talep karşısında kredi miktarı 750 milyon dolarla sınırlı tutuldu.

Akbank 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını yeniden açtığını duyurdu. Banka, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 750 milyon dolar destek sağladı.

Akbank 2 yıl vadeli sendikasyon piyasasını yeniden açtı. Banka yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 750 milyon dolar destek sağladı. Yapılan açıklamaya göre; 367 ve 734 gün vadeli kredinin, 367 gün vadeli diliminin maliyeti SOFR+%1,75 ve Euribor+%1,50 olarak gerçekleşti. Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına ve Türk ekonomisinin olumlu seyrine paralel olarak altı yıl sonra ilk kez 2 yıl vadeli bir dilimin de yer aldığı işlemde, ikinci dilimin maliyeti SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00 oldu. İşleme, 11 yeni bankanın katılımıyla toplam 21 ülkeden 46 banka katıldı.

Akbank'ın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, "Akbank'a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye bankacılık sektörünün çıtasını yükselterek, sendikasyon kredimize iki yıllık bir dilim de ekledik. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve yüzde 124 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz" dedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan kredimizi, 11'i yeni olmak üzere toplam 46 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Akbank'ın güçlü muhabir ağı sayesinde altı yıl sonra ilk kez 734 gün vadeli ikinci bir dilimin de yer aldığı işlemimizin bu anlamda da önemli bir işlem olduğu görüşündeyiz. Sektörümüze öncülük eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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