Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Akbank, 500 Milyon Dolar Sürdürülebilirlik Tahvili İhraç Etti

Akbank, 500 Milyon Dolar Sürdürülebilirlik Tahvili İhraç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında, yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç, uluslararası piyasalarda yoğun ilgi gördü ve mevcut sermaye yeterlilik oranına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Akbank 500 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca yaklaşık 2,8 katı, 1,4 milyar ABD doları tutarında talep geldi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu ihracın uluslararası standartlarda zaten yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu etki oluşturmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank'a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracına imza attık. Bu işlemle beraber Akbank'ın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
img

İşte sezon sonunda Muslera'dan kaleyi devralacak isim
img

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.