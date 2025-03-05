Akbank, 500 Milyon Dolar Sürdürülebilirlik Tahvili İhraç Etti

Akbank 500 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca yaklaşık 2,8 katı, 1,4 milyar ABD doları tutarında talep geldi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu ihracın uluslararası standartlarda zaten yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu etki oluşturmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank'a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracına imza attık. Bu işlemle beraber Akbank'ın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu. - İSTANBUL