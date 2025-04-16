Akaryakıtta tabela yine değişiyor
Peş peşe indirimlerin ardından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi artışları nedeniyle benzin fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 46 lirayı aşması öngörülüyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları nedeniyle benzine 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki dalgalı seyir ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam daha gündemde.
BENZİNE DEV ZAM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 44,75 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 45,12 TL
Motorin: 45,40 TL
LPG: 27,24 TL
Zam sonrası benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 46 lirayı aşması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.