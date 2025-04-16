Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları nedeniyle benzine 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki dalgalı seyir ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam daha gündemde.

BENZİNE DEV ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL

Motorin: 44,31 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 44,75 TL

Motorin: 45,06 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 45,40 TL

LPG: 27,24 TL

Zam sonrası benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 46 lirayı aşması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.