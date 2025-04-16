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Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Akaryakıtta tabela yine değişiyor
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Peş peşe indirimlerin ardından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi artışları nedeniyle benzin fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk bir artış bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 46 lirayı aşması öngörülüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları nedeniyle benzine 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki dalgalı seyir ve ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam daha gündemde.

BENZİNE DEV ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL

Motorin: 44,31 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 44,75 TL

Motorin: 45,06 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 45,40 TL

LPG: 27,24 TL

Zam sonrası benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 46 lirayı aşması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBülent Bey:

Daha geçen hafta demiştim sevinmeyin diye. Bu ülkede sevinilecek birşey bırakmamak için ant içenler var.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Sürücülerle dalga geçer gibi yakıta zam yapan fırsatçılar, tüm petrol boru hattının boruları sizlere hediyemiz olsun. korkmayın yanında vazelinde vereceğiz.

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Haber YorumlarıPc Copat:

ama indirim için 3 günn bekleniyor demi sevsin koyunlar siziiii

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bunlar ne zaman milletini mutlu edecek ve iyi haberler verecek?Pes yaa..

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