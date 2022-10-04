Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Çarşamba günü yapılacak olan OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceği haberleri brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 TL, benzine 62 kuruş zam bekleniyor. Vatandaşlar ise brent petrol fiyatının düştüğü dönemde akaryakıta indirim gelmemesine, tersi bir durum söz konusu olduğu zamansa jet hızıyla zam yapılmasına isyan ederek "Neden?" diye sordu.