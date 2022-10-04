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Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Ekonomi Haberleri

Çarşamba günü yapılacak olan OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceği haberleri brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 TL, benzine 62 kuruş zam bekleniyor. Vatandaşlar ise brent petrol fiyatının düştüğü dönemde akaryakıta indirim gelmemesine, tersi bir durum söz konusu olduğu zamansa jet hızıyla zam yapılmasına isyan ederek "Neden?" diye sordu.

Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya -Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.

Ancak bu zam haberi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Onlarca insan petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmemesini hatırlatarak, ilk zam haberinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesini eleştirdi. Yorumların ardından "motorin" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

Geçtiğimiz günlerde de aynı dertten muzdarip olan vatandaşlar sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi ile kampanya başlatmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

ahirette hesabını vereceksiniz bunların

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Hakan:

2 haftadır bpetrol fiyatları düşerken akp nerdeydi? Fiyatlar artar artmaz zamma koşuldu. Hadi bu habere de yandaş yorum yağdırın troller.

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