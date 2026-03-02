Haberler

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu Haber Videosunu İzle
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Brent petrol yükseldi; motorine 5,60 TL, benzine 2,10 TL zam yapılacak. Motorine yapılacak zam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek seferlik artışı olacak.

  • Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam yapılacak.
  • Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 10 kuruş zam yapılacak.
  • Motorine yapılacak 5,60 TL'lik artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar bazında tek seferde yapılan en yüksek zam olacak.

İsrail, ABD ve İran arasında tırmanan kriz enerji piyasalarını sert şekilde etkiledi. Brent petrolün 80 dolar sınırına dayanmasının ardından motorin ve benzine yapılacak zam netleşti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam yapılacak.

ŞİRKETLER FAALİYETLERİNİ DURDURDU

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun ardından Tahran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesi bölgedeki gerilimi artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen çok sayıda nakliye şirketi faaliyetlerini durdurdu. Haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent petrol, gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK TEK SEFERLİK ZAMMI

Geçtiğimiz hafta yapılan artışların ardından 60 lirayı aşan motorin fiyatı, yeni zamla birlikte tarihi bir seviyeye çıkacak. Gazeteci Olcay Aydilek, motorine 5,60 TL'lik artış yapılacağını duyurdu. Bu artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar bazında tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek. Benzinin litre fiyatındaki artış ise 2,10 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 MART 2026)

Motorin (Dizel)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 60,33 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 60,21 TL
  • İzmir: 61,73 TL
  • Ankara: 61,45 TL

Benzin

  • İstanbul Avrupa Yakası: 58,28 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 58,13 TL
  • İzmir: 59,52 TL
  • Ankara: 59,23 TL

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi halinde enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceğini değerlendiriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki

Son görüşmede ipler kopmuş! İşte İran'dan savaş başlatan tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSekko FX:

Hani Doğu Anadolu'dan petrol fışkırıyordu! Delirmemek elde değil. Bunları seçenler içimizden neler geçiriyoruz bı bilseniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Sende bunu yedin hemi ::))))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGokhan Turhan:

hah gene olan yine bize oldu ne oldu gabar karadeniz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezginloto:

Ver yetkiyi gör etkiyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Bu fırsat kaçmaz bahane hazır demişler. Beyrol doğalgaz bulmuştuk????????krndi söylediklerinin yalan oldığunu kendi yaptıkları ıugulama ve faaliyetlerle yalanlıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu