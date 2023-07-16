Akaryakıta gelen ÖTV zammına Destici'nin ardından Erbakan da tepki gösterdi: Artık kabul edilemez noktaya geldi

Akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammına BBP lideri Mustafa Destici'nin ardından bir diğer Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da tepki geldi. Yazılı açıklama yapan Erbakan, "ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir." dedi.

BBP lideri Mustafa Destici'nin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da tepki gösterdi. Erbakan, "Ötv oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir." dedi.

AKARYAKITTA ÖTV ZAMMI

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV tutarları kararın ardından motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira zamlandı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 liraya çıktı. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacağı belirtildi.

ERBAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ardından bir diğer Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki gösterdi. Zamların kabul edilemez noktalara geldiğini söyleyen Erbakan, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti.

"ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA GELDİ"

Fatih Erbakan şunları söyledi: "KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışları son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir.

"VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜ İYİCE ZAYIFLAMAKTA"

Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlara karşılanmaya çalışması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır.

"FATURAYI VATANDAŞA KESEN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Bununla birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olmamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir.

"KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ ALINMALI"

Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir. Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimiz'in ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri'nden istifade edilmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."