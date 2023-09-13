Akaryakıta gelen okkalı zam pompaya yansıdı! İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu gece de motorine okkalı bir zam geldi. 2 lira 3 kuruşluk artış pompaya da yansırken, zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 3 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.