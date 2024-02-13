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Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

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Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

Motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

MAKAS 5 TL'Yİ GEÇTİ

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatı 39,42 TL'de kaldı. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı. Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

SEÇİMDEN ÖNCE LİTRESİ 18 LİRAYDI

14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

44 GÜNDE 7 LİRA 14 KURUŞ ZAM

1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu. Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından Türkiye'nin doğusunda litre fiyatı 46 TL seviyesine kadar yükseldi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Ekonomi

Enerji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Mehmet Vatandaş:

çiftçi bu fiyattan motorin alacak ve üretim yapacak ucuza verecek ve enflasyon düşecek:))) çoook beklersiniz

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2
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Doğrucu:

Gabarda petrol çıktıkça zam geliyor.. bırakın çıkartmayın

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4
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Güray Dilli :

Gabar'dan başka dağlarda da sondaj çalışmaları yapılmalı ,bakarsın çıkar. Mazot artta arta kullananı kullanamaz hale getirdi...

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3
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emrah kurt:

iyi de 45 tl bir şey değil ki 10 gün sonra 50 tl zaten

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GAGS:

reyizimiz bizi düşündüğünden sürekli zam yapıyor kızmayın hemen.. araba kullanmayın trafik azalsın, kazalar azalsın, onun yerine sağlıkla yürüyün. traktörle tarla sürmeyin ne gerek var, onun yerine sabanı kendinize takıp güçlenin.. üretim mi yapacaksın yapma kardeşim biz sizin yerinize üretilmişini getiriyoruz onu alın da azıcık para akışı olsun ökönömi canlansın..

23
2
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Turannnn :

Gabardan vergi çıktı

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3
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