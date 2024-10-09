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Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

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Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Akaryakıtta tabelalar önümüzdeki iki gece yarısı da peş peşe değişecek. Önce motorin ardından ertesi gün de benzin fiyatları zamlanacak.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Akaryakıtta tabelalar önümüzdeki iki gece yarısı da peş peşe değişecek.

PEŞ PEŞE ZAM GELECEK

9 Ekim çarşamba (bugün) gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam, 10 Ekim perşembe gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacağı belirtiliyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları;

  • Benzin fiyatı: 42.85 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL
  • ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:
  • Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.15 TL
Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Enerji Finans Zam

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Yorumlar (1)

Remzi Üney:

Durmak yok yola devam

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