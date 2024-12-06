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Akaryakıta bugünden itibaren geçerli olacak şekilde indirim geldi

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Bugünden itibaren akaryakıtta indirim uygulanacak. Yeni düzenleme ile birlikte akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor. Tüketicilerin merakla beklediği indirim kararı sonrası, akaryakıt istasyonlarında fiyat etiketlerinde değişiklik yapılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorine rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 96 kuruş indirim gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.39 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Akaryakıta bugünden itibaren geçerli olacak şekilde indirim geldi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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