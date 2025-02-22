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Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

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Akaryakıt fiyatlarında tabelalar gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Sektörde oluşan beklentilerin ardından motorin 1 lira 45 kuruş zamlandı. Bu zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 50 liraya yaklaşırken bazı illerde 50 lirayı aştı.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıta beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

MOTORİN ZAMMI TABELADA

Bugünden geçerli olacak şekilde akaryakıt litre fiyatına 1,45 TL zam yansıtıldı. Böylece motorin fiyatları bazı şehirlerde 50 TL bandına yaklaşırken bazı şehirlerde 50 TL sınırını aştı.

YENİ MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatı 48,01 TL'yi gördü. Anadolu Yakası'nda ise 47,89 TL oldu. Benzin fiyatları ise 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir'de güncel mazot litre fiyatı 49,11 TL'den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara'da motorin fiyatları 48,72 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Ancak Hakkari, Mardin, Siirt gibi bazı illerimizde ise rakam 50 TL'yi de aştı.

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Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKenan Aslan:

Türkiye yüzyılından kareler

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yaparsa A KA PA yapar !!! Halklar layık olduğu şekilde yönetilir .

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Haber YorumlarıMihlari:

ben hep 50tl lık alıyom diyen badebıyıklım gözün aydın, petrole arabayla gitmene gerek kalmadı 1 lik pet şişeyle gitsen yeter...

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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

hülooooggg haydi makarna yiyelim

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

dolar 3 olacak 5 olacak 10 olacak diyenlerede onları destekleyip alkış çalanlarada hakkım haram olsun

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sayin cumhurbaşkanım yasaklayin alkolu kaldırın serbest piyasa ekonomisini fiyatlari devlet belirlesin korkmayın nasil sizdeki o mübarek imani boğar serbest piyasa ekonomisi dediğin tek dişi kalmış canavar

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Vee doların 10 lirayı aşmasından sonra akar yakıtın litresinin 50tl olduğunu da gördük. Süper bir ekonomi yönetimiyle bundan sonra ki hedefimiz sanırım doların 50tl olması akaryakıtında 70tl olmasıdır heralde...

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Haber YorumlarıMustafa KAYA:

100 tl olmali 50 az olur kontagi kapatalim bisikletle gezelim en iyisi yaziklar olsun

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Haber YorumlarıSencer:

Erken seçim şart yoksa halkın cebinde 1 kuruş kalmiyacak yakıta zam demek herşeye zam demek

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

3 tarafımız deniz değil akaryakıtla çevrili olsa bu hükümet yine dünyanın en pahalı yakıtını kullandırır bu millete hükümet istifa

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