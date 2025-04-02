Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu zam kararı iptal edildi.

ZAM, EPDK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Zammı ilk duyuran isimlerden olan İris Cibre, kısa bir süre önce sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla kritik bilgiyi verdi. Cibre, "Benzine bu gece gelecek olan zam EPDK tarafından iptal edildi" ifadelerini kullanarak, beklenen artışın gerçekleşmeyeceğini belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

Motorin

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L