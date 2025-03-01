Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda Pazartesi akşam 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor. Yeni fiyatları 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL'den, motorin 46,47-46,58 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 47,66 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.