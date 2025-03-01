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Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

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Yakıt fiyatlarındaki artışın ardından tüketicilerin gözü kulağı indirim haberlerinde. Ekonomi uzmanları, dünya genelinde petrol fiyatlarının düşüş eğilimi ve yerel para biriminin değer kazanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. Sektör temsilcileri, benzin fiyatlarında 4 Mart salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekliyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda Pazartesi akşam 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor. Yeni fiyatları 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL'den, motorin 46,47-46,58 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 47,66 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Fiyatı duyan koştu! 1 saat sırada bekleyip esnafa teşekkür ettiler
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Hikayenin sonunu görmeniz lazım
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Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu davut:

AMAN AMAN, İNDİRİM BAŞLAR BAŞLAMAZ ARABASINI KAPAN DOOĞRUCA PETROLE GİDİP DEPOLARI FULLESİN.YOKSA KAYBEDEN SİZ OLURSUNUZ.BU FIRSAT KAÇMAZ.

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