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Akaryakıt fiyatlarında bu kez çifte müjde olacak

Akaryakıt fiyatlarında bu kez çifte müjde olacak
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Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına 1 lira 8 kuruş zam bekleniyordu. Ancak bu zam iptal edildi. Ayrıca oto gaz fiyatlarına da 81 kuruşluk indirim yapılacak.

Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışın tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak bu karar bir zammın iptali ile bir indirimi kapsıyor.

Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından benzin için beklenen 1 lira 8 kuruşluk zam iptal edildi. Sürücüler mevcut fiyatlardan benzin almaya devam edecek.

Bir müjde haberi de oto gaza yönelik geldi. Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

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İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bu ne kardeşim iki ileri bir geri bokunu çıkarttınız iyice

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıVatan Daş:

GABARDAN PETROL VE GAZ MI SIZDI NE

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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