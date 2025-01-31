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Akaryakıt fiyatlarına indirim yürürlüğe girdi

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Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim uygulaması gece 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Tüketicilerin merakla beklediği motorine 86 kuruşluk indirim akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Motorine 86 kuruşluk indirim yapıldı. Benzine ve LPG'de ise henüz bir değişiklik olmadı.

MOTORİNE 86 KURUŞLUK İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi

LPG'YE VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

Motorin litre fiyatı: 46,45 TL

LPG litre fiyatı: 26,49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

Motorin litre fiyatı: 46,34 TL

LPG litre fiyatı: 25,89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,82 TL

Motorin litre fiyatı: 47,12 TL

LPG litre fiyatı: 26,39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,19 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 26,24 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim yürürlüğe girdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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