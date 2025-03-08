Akaryakıt fiyatlarına gelen yeni indirim pompa fiyatlarına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

8 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,41 TL/LT

Motorin: 45,36 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,26 TL/LT

Motorin: 45,24 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 43,96 TL/LT

Motorin: 46,09 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 44,33 TL/LT

Motorin: 46,46 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

Bu indirimler, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.