Akaryakıt fiyatlarına gelen yeni indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.
8 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43,41 TL/LT
Motorin: 45,36 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43,26 TL/LT
Motorin: 45,24 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT
Ankara:
Benzin: 43,96 TL/LT
Motorin: 46,09 TL/LT
LPG: 27,49 TL/LT
İzmir:
Benzin: 44,33 TL/LT
Motorin: 46,46 TL/LT
LPG: 27,34 TL/LT
Bu indirimler, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.