AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Hızlı bir şekilde düşeceğini ifade etmek çok iddialı olur - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Dağ; enflasyon, asgari ücret ve konut kiralarında fahiş artışlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON ADIM ADIM DÜŞECEK"

Yüzde 70'e dayanan enflasyon rakamlarının adım adım düşürüleceğini söyleyen Hamza Dağ, "Bizim en önemli gündemimiz ekonomidir. Bunu da birçok alt versiyonları var. Bir kısmında netice aldık. İstihdamla ilgili veriler iyi geliyor. En temel mücadelemiz enflasyon. Hem onu düşürmeye yönelik yapılacak hamleler önce stabil kalması sonrada düşüşe geçirmek. İkincisi de vatandaşın alım gücü. Enflasyonun çok hızlı bir şekilde düşeceğini ifade etmek çok iddialı olur. Adım adım düşmesini sağlarken o süreçte de vatandaşın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM İÇİN TOPU BAKAN BİLGİN'E ATTI

Asgari ücrete ikinci zam konusunda da konuşan Dağ, "Çalışma bakanımızın açıklamalarını takip etmek daha doğru olur" diye konuştu.

"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Fahiş kira fiyatları sonrası yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi de veren Hamza Dağ, "Vatandaşın gündeminde olan her konu AK Parti'nin ve ilgili bakanlıkların gündemindedir. Ev fiyatlarındaki artış direkt gündemimize geldi. Bakanlıklarımız bu konuda bir çalışma yaptı. Çalışmayı da son noktaya doğru getirmeye çalışıyorlar. Burada nasıl bir çalışma olacağı kamuoyuyla paylaşılacak. Sıkıntıların farkındayız." ifadelerini kullandı.