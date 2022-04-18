AK Parti milletvekilinden asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz zamlar enflasyonla eridi

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Olay Türk TV'de Sansürsüz Ramazan Özel programına katılarak gazeteci Osman Çiftçi ve Cem Atakan'ın sorularını yanıtladı. Tamer, Türkiye'nin ekonomik durumu ve hayat pahalılığa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"SIKINTILAR ARTMIŞ DURUMDA"

Tüm köyleri dolaştığını söyleyen Tamer, "Gördüğüm şey diyorlardı ki; 'tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı' vs şikayetleri vardı, ama bu şikayetlerin dozu şu andaki kadar değildi. Serzenişler vardı, sıkıntılar söyleniyordu. Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor. O zaman ki piyasa durumu, gezdiğimiz ile şimdiki arasında fark var. Sıkıntılar artmış durumda, ama bunu çözecek olan da biziz, AK Parti" ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİMİZ ZAMLAR ENFLASYONA ERİDİ"

Yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Tamer, "Emekli, asgari ücretli, memur, bu insanlarımızı biraz rahatlatmamız gerektiğini söylüyorum. Verdiğimiz bu fiyatlar (zamlar) enflasyona eridi. Onu da karşılamamız gerektiğini söylüyorum" dedi.