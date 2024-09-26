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AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay'dan MAM'a Ziyaret

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay'dan MAM'a Ziyaret
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Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Marmara Araştırma Merkezi Başkanını ziyaret ederek, merkezde yürütülen projeleri inceledi ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'u ve Dr. İnce Nur Hasbay'ı ziyaret ederek, Marmara Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası konuşan Önsay, "6 bine yakın araştırmacının görev aldığı Gebze Yerleşkesi tam anlamıyla bir AR-GE merkezi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayan, taşıyan bir fonksiyon icra ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Kütahya'mızda yapılabilecek çalışmalar hakkında sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla istişarelerde bulunmak üzere şehrimize davet ettik. Ülkemiz için yapmış oldukları projeler ve geliştirdikleri ürünler için Prof. Dr. Özsoy ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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