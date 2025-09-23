Haberler

AJet, Ankara'dan Erbil'e Direkt Uçuşlar Başlatıyor

AJet, 26 Ekim'den itibaren Ankara'dan Irak'ın Erbil kentine direkt seferler düzenleyeceğini açıkladı. Haftada 2 gün yapılacak seferlerin biletleri 79 dolardan satışa sunuldu.

AJet, Ankara'dan Irak'ın Erbil şehrine direkt seferlerin 26 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten şirket, Başkent Ankara'dan Irak'ın Erbil kentine direkt sefer başlatıyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Erbil'e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenecek seferlerin biletleri, 79 dolardan başlayan fiyatlarla bugün satışa çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara'yı dünyanın birçok kentine bağlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başkentimizi dünyaya bağlamaya devam ediyoruz. Ankara'dan direkt seferlere başlayacağını duyurduğumuz Tiflis, Madrid ve Barselona'nın ardından, şimdi de Irak'ın Erbil kentini uçuş ağımıza katıyoruz. 26 Ekim itibarıyla Ankara-Erbil seferlerimiz haftada 2 frekans olarak gerçekleşecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ankara merkezli uçuşlarımıza yenilerini ekleyerek bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi potansiyeline uluslararası değer katmaya, dünya şehirleriyle başkentimiz arasında yeni hava köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

AJet'in filosuna kattığı yeni uçaklarla hizmet kalitesini yükselttiğine dikkati çeken Sarp, "Yakın dönemde filomuza kattığımız fabrika çıkışlı 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağımız, misafirlerimize daha iyi bir deneyim sunan yüzde 100 yerli üretim yeni nesil miligram koltuklarımız ve uçuş ağımıza kattığımız yeni rotalarımızla her geçen gün daha da güçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
