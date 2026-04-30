Air France-KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle kapasite hedefini düşürdü

Air France-KLM Group, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin jet yakıtı fiyatlarını yükseltmesi dolayısıyla bu yılki kapasite artış beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fransız-Hollanda ortaklığı olan hava yolu şirketi Air France-KLM Group'tan yapılan açıklamada, koltuk kapasitesi artış hedefinin yüzde 2-4 aralığına çekildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yakıt rezervleri ve kontrolsüz yükselen maliyetlere ilişkin endişeleri de paylaşıldı. Bu yılki toplam yakıt faturasının geçen yıla göre 2,4 milyar dolar artarak 9,3 milyar dolara ulaşacağının vurgulandığı açıklamada, "Orta Doğu'ya ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Grubumuz, değişen koşullara uyum sağlamak adına yüksek stratejik çevikliğini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Air France-KLM Group Üst Yöneticisi (CEO) Ben Smith, yakıt piyasasındaki hareketliliğin henüz bilançolarda tam olarak hissedilmediğini belirterek, artan yakıt fiyatlarının gelecek bilançolar üzerinde ciddi yük oluşturacağını kaydetti.

Savaş kaynaklı "fiyat şoku" tüm sektörü etkiliyor

Orta Doğu'da şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Körfez merkezli hava yolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle operasyonlarını büyük ölçüde askıya alması, Asya rotalarında Avrupa merkezli taşıyıcılara olan talebi başlangıçta artırdı.

Ancak yükselen bilet fiyatları, özellikle uzun menzilli uçuşlarda tüketicinin geri adım atmasına neden oldu. Savaş kaynaklı "fiyat şoku" sadece Air France-KLM'yi değil, tüm sektörü etkiliyor.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair, EasyJet ve turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini düşürdü. Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise hem artan yakıt maliyetleri hem de bölgesel iştiraki CityLine'ın faaliyetlerine son verilmesi gerekçesiyle yaz tarifesinden 20 bin uçuşu iptal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
