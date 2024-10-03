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Aile Şirketleri için Kurumsallaşma Semineri Düzenlendi

Aile Şirketleri için Kurumsallaşma Semineri Düzenlendi
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde, GROWX Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Dr. Savaş Tavşancı'nın katılımıyla 'Asırlık Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sırları' temalı bir seminer gerçekleştirildi. Katılımcılar, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve geçiş süreçleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sanayicilere yönelik, GROWX Yönetim Danışmanlığı Kurucusu ve CEO'su Dr. Savaş Tavşancı'nın sunumuyla "Asırlık Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sırları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Denizli OSB ve GROWX Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. işbirliğinde sanayicilere yönelik önemli bir seminere imza atıldı. Denizli OSB Konferans Salonu'nda Denizli OSB Teknopark Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz'ün moderatörlüğünde, GROWX Yönetim Danışmanlığı Kurucusu ve CEO'su Dr. Savaş Tavşancı'nın sunumuyla "Asırlık Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sırları" konulu seminer gerçekleştirildi.

"Denizli'nin ilk 500'e giren iyi markaları ve aile şirketleri VAR"

Etkinliğe dair bilgiler veren Dr. Savaş Tavşancı; "Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu aile şirketlerinden oluşmakta. Aile şirketlerinin daha çok yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Nesiller boyu büyüyerek ilerlemeli. Dünyadaki asırlık aile şirketlerinin ortak özelliklerini anlatıp, deneyimlerimizi paylaşmak için buradayız. Denizli'nin ilk 500'e giren iyi markaları ve aile şirketleri var. Birçoğu bir sonraki kuşağa şirketi devretme evresindeler. Türkiye ortalamasına baktığımızda aile şirketlerindeki geçişlerde kopuşlar büyük oranda yaşanıyor. ya şirketler kapanıyor ya tartışmalar yaşanıyor ya da yabancı bir şirket veya yatırımcı gelip şirketi satın alıp aile şirketi statüsünü yitirmesine neden oluyor. Bu anlamda Denizli'de başarılı geçişler sağlamış güzel örnekler var. Sayılarının daha da artmasını hedefliyorum" dedi.

Seminer soru-cevap bölümü devam ederken, katılımcılar merak ettikleri soruları sorma imkanı buldular. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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