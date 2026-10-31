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Aile Bakanlığı kışın kimsesizler için 81 il valiliğine genelge gönderdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve ihtiyaçları için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeyle evsizler tespit edilecek; barınma misafirhaneler ve otellerde sağlanacak, temizlik, sağlık, gıda, giyim, psikososyal destek verilecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış mevsiminde sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak. Genelgede ayrıca vatandaşlara gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması talimatı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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