Ahmetli Belediyesi çalışanlarının maaşına yüzde 47 zam yapıldı

Ahmetli Belediyesi iştiraki olan AHBEL A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan mevcut toplu iş sözleşmesine ek olarak hazırlanan protokolle çalışanların maaşına yüzde 47 oranında artış yapıldı.

Ahmetli Belediyesi iştiraki olan AHBEL A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan mevcut toplu iş sözleşmesine ek olarak hazırlanan protokolle çalışanların maaşına yüzde 47 oranında artış yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şubesi ile Ahmetli Belediyesi arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesine ilişkin ek protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde AHBEL A.Ş. bünyesinde çalışan personelin maaşına yüzde 47 oranında artış yapıldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, "Ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında iyileştirmesi yönelik yapmış olduğumuz görüşmelerde belediye başkanımızın da destekleriyle toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Belediye başkanımıza desteklerinde dolayı teşekkür esiyorum" dedi.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise imzalanan sözleşme gereği maaş zammının hayırlı olmasını dileyerek, "Personelimizin hayat standardına takviye edecek en iyi rakamı vermeye çalıştık. Biraz beklememizin sebebi, bütçemizin verebileceği iyi rakamı vermekti. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra en iyi şekilde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizler mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz. Bizler sizlerden memnunuz. Allah hepinizden razı olsun. Güzel günlerde güle güle harcayın İnşallah" dedi. - MANİSA